Beebi sünd isa vaatevinklist: 43 tundi emotsioonide virvarri

Käes on raseduse 39. nädal. Anneliis läheb kell 11.30 rutiinsesse kontrolli. Tunni pärast heliseb telefon ja Anneliis ütleb, et ta peab haiglasse jääma. Ämmaemanda sõnul on tal tekkinud preeklampsia, ta peab olema jälgimisel ning sünnitus tuleb esile kutsuda.