KRISTIINA BLOGI | Meie peres on isa see, kelle poole lapsed pöörduvad lõbusate asjadega ja ema see, kes saab enda kanda olmelise

Üldse tundub, et mingid asjad tulevad issi(de)l välja lihtsamalt kui mul (ja võib-olla veel mõnel teisel emmel). Kui issi midagi konkreetsema häälega ütleb, on rohkem lootust, et teda kuulatakse. Äkki see on seotud sellega, et ta üldse räägib vähem? Mul on aeg-ajalt tunne, et lastega kodus olles vatran lõualuud paigast, sest enamikke asju tuleb 100 korda üle öelda ning loomulikult on neil ka päeva jooksul tuhat miks-küsimust, mis vajavad põhjalikku lahtiseletamist.