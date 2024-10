500 eurot lapse sünnipäeva pidamise eest? Palju ja miks maksavad vanemad väikelaste sünnipäevade eest?

180 eurot mängutoa rent ja 30 eurot kohvi eest lisaks. Sada eurot printsessiteemalise koogi eest, millele vaja muidugi soetada ka 20 eurone lapsenimeline topper peale. Nüüd veel lapsele täiuslik riietus, populaarsest kohvikust minipannkoogid koos limonaadidega ja äkki mahutaks eelarvesse veel õhupallidest fototaustagi? Instagram peegeldab, et mõne lapse sünnipäev on isegi ekstravagantsem. Kas ja kellele seda kõike tegelikult vaja on ning kuidas aina rohkem ähvardav majandussurutis seda kõike kinni võimaldab maksta?