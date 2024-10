Kui vanemate vahel on nii suur viha ja valu, et lapsest saab avalikus poriloopimises relv, on suurimaks kannatajaks laps. Vanematel kaob reaalsustaju

Tahaksime loota, et iga vanema esimene eesmärk on see, et pere saaks ka peale lahkuminekut võimalikult tervena toimida. Tihti see ei õnnestu. Vanemate vahel võib olla nii suur viha või valu, et lapsest saab hoopis relv, mida teisele osapoolele kättemaksuks või haiget tegemiseks kasutatada.