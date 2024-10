Ettelugemise päeval loevad tuntud näitlejad otseülekandes ette vahvaid muinasjutte!

Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone leiab, et ettelugemine mängib kindlasti väga olulist rolli lapse keelelises ja vaimses arengus, kuid tegelikult on kõigil tore ja nauditav lugusid kuulata: „Ettelugemine on mõnus ajaviide, mis annab võimaluse kuulata, mõelda ja nautida sõnade lendu. Kindlasti aga ka keeleõppijale tajuda keele rütmi ning omandada uusi sõnu ja väljendeid. Meil on suur rõõm, et nii paljud näitlejad ja illustraatorid on valmis meie ettevõtmises kaasa lööma ning tooma seekord kuulajate ja vaatajateni maailma rahvaste lugusid.“