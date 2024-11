„Hugol on muna- ja piimaallergia. Loomadest on tal tundlikkus koera, kassi, hamstri vastu, lisaks teevad muret õietolmud, nisu, tomat, mandel, seesamiseemned, soja ja hallitusseened...“ loetleb ema nukralt. „Esimese hooga tundus, et laps on kogu elu vastu allergiline.“