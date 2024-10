Esimene koolivaheaeg on käes! Mis tegevusi lastele selleks ajaks leidub ja kuhu minna?

Fotografiska ootab 13–18aastaseid erinäolisele fototuurile. Fotografiskas kummutatakse müüti, mis väidab, et muuseum on vaid üks tolmune ja igav paik. Külastajad saavad osa põnevate detailidega näitustest ja osaleda ägedates tuurides. Sügisesel koolivaheajal on Fotografiskas üleval kaks suurt grupinäitust: „Õites“ ehk „In Bloom“ ning „Ihualasti“ ehk „Nude“.

Mõlemad neist käsitlevad paeluvaid ja põnevaid teemasid, mille paremaks mõistmiseks ja mõtestamiseks on hea neid väisata just koos giidiga.

