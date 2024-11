22. rasedusnädalal sündinud kolmikute ema: mulle anti valik, kas me teeme kohe keisrilõike või jään neist ilma

Küleni ja ta elukaaslase Jaanuse peres oli juba kasvamas tütar Brielle (4), kui paar tahtis veel üht last. Rasedus lasi end oodata ja kaks triipu ilmusid testile siis, kui naine oli alustanud just uuel töökohal. „Kuna olin katkemiste ja emakavälise raseduse kogemusega riskigrupis, läksin kontrolli väga varakult, juba viiendal nädalal,“ meenutab Külen. Kohe esimesel visiidil selgus, et oodata on kaksikuid.