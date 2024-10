Appi, kõhuussid! Kuidas teada, kas su last vaevavad sooleparasiidid ja mida teha?

Kõige levinumad inimese sooleparasiidid Eestis on naaskelsabad, solkmed ja laiuss. Tihti ei pruugi nakatunu aru saadagi, et on parasiidikandja. Confido Digikliiniku vastutav arst dr Merit Rahnik selgitab, millised märgid viitavad sooleparasiitidele, kuidas vältida nakatumist ja millised on ravivõimalused, kui kõhuussidega nakatumine on juba toimunud.