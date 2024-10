Õpetajaks hakanud endine personalijuht: tahtsin, et minu tööst oleks ühiskonnale kasu

Õpetajaks? Või siiski mitte...

Maris spetsialiseerus personalitööle, ent otsustas õpingute lõpus, et enne kui karjäärile pühendub, käib ära vabatahtlikuna Costa Rical lastekodus inglise keelt õpetamas. Pool aastat peaks kätte näitama, kas see on tema kutsumus või lihtsalt mõte, mis kuklas tiksub. Ta muigab, et tema õppis lastelt ilmselt hulga rohkem kui nemad temalt. „Ma sain hispaania keele paremini selgeks kui lapsed inglise keele.“ Rääkimata ujumisest: „Lastele oli ette nähtud ujumiskursus, kuhu me koos bussiga sõitsime. Ma lohutasin neid, kel oli ärevus sees, et näete – mina õpin ka teiega koos ujuma ja mina ka ei oska, kuigi teie olete väikesed ja mina suur.“

Noor naine jõudis siiski järeldusele, et ei ole piisavalt kannatlik, et päriselt õpetajaks hakata. „Tundsin, et olen kärsitu ja tahaks kiiremini oma töö vilju näha. Olin lastele rohkem sõbraks ja kaaslaseks, kellega koos tegutseda. Naasin teadmisega, et tahan küll haridusse panustada, aga praegu veel mitte õpetajana,“ nendib ta. Muidugi jäi hinge mure ja killuke südant pisikeste juurde. Costa Rical on lastekodulastel nõrk tugisüsteem ja Maris valutas südant, mis neist küll saab. „Tol ajal ei olnud ju Facebooki. Nüüd oleme Facebookis paljude lastega sõbrad ja näen, et nad on loonud enda perekonnad ja on endaga hästi hakkama saavad inimesed. Nad olid võitlejad ja said hea elu peale. See on kõige olulisem,“ toob see talle tänulikkusest sära silma.