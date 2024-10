Meeleheitel naine: lõikasin oma ema enda elust välja ja nüüd kasutab ta salaja mu laste nägemiseks ära mu eksi. Mida ma teha saan?

„Kuna mu lapsed on mu ema vaimset vägivalda minu pihta korduvalt kõrvalt näinud, siis nende heaolu pärast olen oma ema meie elust välja lõiganud. See on meeletult valus, aga mul ei olnud lihtsalt enam muud valikut,“ kirjeldab meile kirja saatnud ema. Nüüd seisab ta aga silmitsi murega, kus ema ei austa tema seatud piire ja kohtub lastega salaja.