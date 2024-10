Täielik šokk! „Kaisukas kaenlas, esitas võõras väike poiss mulle tänaval küsimuse, mis mind täielikult jahmatas...“

Sõidan ma rahulikult koju. Kellaaeg on selline, et bussis on ka palju koolilapsi. Ühes peatuses tuleb peale veel üks pisemat sorti poistekamp. Näo-pikkuse järgi ütleks, et vanus neil kahekohaline veel pole. Üks hoiab kaenlas ka kaisukat, veidi päevinäinud ahvikest.