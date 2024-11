Jurist selgitab: kas eks võib tõesti keelduda mu kodust välja kolimast, kui ta sinna sisse kirjutatud on?

Kui otsustasime aasta tagasi suhte lõpetada, leppisime kokku, et mees jääb uue elupinna leidmiseni minu majja elama. Nüüdseks on meie suhe aga konfliktseks muutunud ja tunnen, et nii jätkata ei saa. Lapse isa vihastab tihti ning elab siis ennast minu ja laste peal välja. Olen talle mitu korda selgitanud, et nüüd tuleb tal minu kodust lahkuda, kuid ta ei võta seda tõsiselt. Lisaks ütleb, et tal on sellesse majja tehtud sissekirjutus ja see annab talle õiguse siin viibida. Vastab see tõele? Mida ma üldse ette võtta saan?