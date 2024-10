Püsiühendus või juhtmevaba internet: mis on päriselt parem?

Püsiühendusel on aga üks oluline nõrkus: erinevalt mobiilsest internetist on selle levik Eestis tagasihoidlikum. Seetõttu tuleb enne püsiühenduse paketi võtmist kontrollida, kas sinu aadressile valguskaabel ikka jõuab. Näiteks jõuab Enefiti kaabel edukalt Tallinna lähistele: Laulasmaale, Keila-Joale, Vääna-Jõesuule, Riisiperre, Kiisale, Kasemetsa, Aegviitu, aga ka kaugematesse paikadesse, nagu Mustvee või Kärdla.

Mis on aga üle õhu internet?

Üle õhu levivat juhtmevaba internetti kutsutakse ka mobiilseks internetiks. Selle variandi puhul pole vaja kaablit kuhugi vedada, sest internet tuleb kõige lihtsamalt öeldes mobiilsidemastide kaudu. See tähendab, et üle õhu netti saavad kasutada kõik, olenemata oma asukohast.

Suure puudusena sõltub mobiilse interneti kiirus ja stabiilsus mitmest tegurist: mobiilsidemasti asukohast ja selle koormusest, ruuterist ja selle paigutusest ning isegi ilmastikutingimustest. Näiteks võib juhtuda, et päevasel ajal on internet kiire, aga õhtustel tipptundidel, mil kõik kasutajad vaatavad kodudes telekat ja istuvad samal ajal telefonides, läheb koormus suureks ning kiirus langeb. Nii võivad mobiilse interneti kiirused kõikuda ka siis, kui maht on piiramatu. Mobiilse interneti korral tuleb hea kiiruse saavutamiseks ja hoidmiseks valida hoolega ruuteri asukohta ning paigutada see akna lähedusse. Selleks, et hinnata, kui suur on parasjagu võrgu koormus, tuleks telefoniga kiirusi testida.