„Eelistan ka põrandate pesemist lastega mängimisele, aga tunnen süüd, kui lastele pidevalt vabandusi otsin, et nendega mitte mängida“

Kui sündis kolmas laps, läks seis veel hullemaks. Lisaks sellele, et ma ei tahtnud enam nendega mängida, ei tahtnud ma ka õhtuti neile raamatuid ette lugeda, unistasin vaid magama minemisest. Nii on see tänaseni. Samas meeldib mulle väga lastega õues olla, avastada loodust ja seal ühiseid asju teha. Õnneks ei ole lastel mängimisest puudust, sest nad mängivad omavahel erinevaid mänge ja mõtlevad fantaasiarikkaid lugusid välja. Ka isa mängib nendega palju. Aga on hetki, kus lapsed kutsuvad mind endaga mängima ja mu süda murdub, kui ma otsin vabandusi. Tahaksin olla ema, kes istub lastega tunde põrandal ja mängib toredaid mänge, aga ma lihtsalt ei suuda.“