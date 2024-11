„Mäletad, kui Millit ootasime, siis ütlesin sulle, et peame nüüd viis aastat pingutama, siis läheb kergemaks...“ Pireti ja Egerti avameelne lugu

Paisu taga hoitud rõõm

Pireti ja Egerti pereloomise teekond pole kerge olnud. Millit püüdsid nad mitmeid aastaid. Kui Piret viimaks rasestus, kaotasid nad kõhubeebi viiendal raseduskuul. Üleelatu jättis hinge suure haava ja mure tuletas end meelde nüüdsegi raseduse ajal. „Ma ei julgenud kuni Maxi sünnihetkeni päris lõpuni tema ootuse üle rõõmu tunda,“ tunnistab naine. „Kartsin, et äkki läheb midagi untsu, äkki ta ikkagi ei tule.“ Piret teadis, mis tunne see on, kui ootad ja loodad ning äkki võetakse see sinult ära