Kanaaride viis saart. Milline neist lastega reisimiseks valida?

Mulle ja abikaasale polnud Kanaarid tundmatud, ent lapsed polnud nõnda kaugele lennanud. Nii oli neile esimeseks üllatuseks, et vaid kuuetunnine lend viib paksust lumesajust paika, kus isegi südaööl on soe. Tõsi, temperatuurid Kanaaridel võivad jaanuaris-veebruaris sarnaneda pigem sellega, mida siinkandis nimetatakse viletsaks suusailmaks, aga pärast pikki kuid pimedas ja külmas on ka 18–20kraadised päevad kosutavalt soojad. Eks igal saarel ole ka oma mikrokliima. Need, kes tahavad rannamõnusid nautida, võiksid