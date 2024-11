Psühholoog selgitab: millise käitumise võimendamisega võivad vanemad kogemata lapse kooliärevust suurendada?

Olen oma 6. klassis käiva lapse puhul märganud ärevust ja närvilisust seoses kooliga, eriti olukordades, kus ta peab vastama klassi ees. Ta on muutunud tõrksaks koolimineku suhtes ja kurdab tihti enne kooli kõhu- või peavalu. Olen proovinud olukorda temaga arutada, kuid tal on raske oma muresid selgelt väljendada. Kuidas last toetada?