Eestis räägitakse palju lahutuste suurest arvust, mitte abiellujate hulgast. Kas tänapäeval on abielu oma mõtte kaotanud? Või siiski mitte? „Kui Madis poleks tahtnud minuga abielluda, oleksin tundnud, et ta pole mulle ja perele pühendunud,“ tunnistab Maria, kes on abielus olnud üheksa aastat.