MINUST SAAB EMA | 5. osa: Perekeskus – kas külastada ja miks?

Saame teada, mida Perekeskus endast üldse kujutab ja millised on selle populaarseimad loengud. Saame hea ülevaate ka Perekeskuses toimuvatest treeningutest, mis on just lapseootel naistele loodud. Lisaks keha liigutamisele on sellised kokkusaamised ka heaks võimaluseks teiste lapseootel naistega suhtlemiseks ja kogemuste jagamiseks.