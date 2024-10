KUULA | Brita Lii Sei: hiina kultuurist ja loomulikust silmanägemise taastamisest

Selles podcasti episoodis sukeldume tema vahetusaasta seiklustesse Hiinas ja kuuleme, kuidas see kogemus on teda kujundanud. Brita Lii jagab põnevaid lugusid, kuidas ta vahetusaastaks sponsoreid otsides põrkas kokku erinevate ettevõtjatega, millal õppis ta pulkadega sööma ning miks tema hiina klassikaaslastel polnud kunagi aega õhtul välja minna. „Hiinlased on tohutult avatud ja abivalmid, aga nende akadeemilised kohustused on lihtsalt niivõrd koormavad,“ meenutab Brita Lii.