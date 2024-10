„Mu 3-kuune poeg maadleb probleemiga, mida pidasin sünnitanud naiste pärusmaaks. Nüüd ootab meid palju tööd ja vaeva“

Enne sünnitusmajast välja kirjutamist vaatas arst Richardi veel korra üle. „Diastaasi osas toonitas ta, et siin on vaja kõvasti vaeva näha ja võin tal oodata hirmsaid gaasivalusid ja muid vaevuseid. Kui kõhuseinad pole tugevad ja kõhulihased ei kata organeid ära, võib see kaasa tuua ka suurema ja valulikuma punnitamise. See kõik hirmutas mind totaalselt ära,“