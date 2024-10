KUULA | Tüdrukud tarvitavad narkootikume üha enam

Uuringud näitavad, et narkootikumid on noortele hirmutavalt lihtsasti kättesaadavad ja et neid tarvitavad nii poisid kui ka tüdrukud. Mida saab aga vanem ära teha, et lapsepoolset uimastite tarvitamist ennetada? Kas see üldse on võimalik, sest tõenäosus, et laps ühel hetkel uimastid ära proovib, on pigem suur. Edasine sõltub sellest, missugune on lapse ja vanemate suhe, milline on lapse suhtumine narkootikumidesse ning kes tema arvamust veel kujundavad.