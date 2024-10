PODCAST | Kuidas oma lapsega seksist rääkida? „Ennast ebamugavalt tunda on inimlik“

Instagrammi konto @s3kspositiiv konto taga olev Kristina on veendunud, et seksuaalkasvatus hakkab peale sisuliselt sünnist saati. „See on nii kõikehõlmav,“ tõdeb ta, et kõik algab juba sellest, kas laps saab beebina piisavalt lähedust ja austavat suhtumist. Vanematele toob paratamatult enim ebamugavust aga juba teismeeas lastega rääkimine. „Ideaalis võiks see olla orgaaniline teema kõikide teiste teemade seas,“ tõdeb spetsialist, et see on nii muidugi ideaaljuhul. Ja kuigi üha enam on muutust ühiskonnas tunda, siis igas peres see veel kindlasti nii ei ole. „See ei ole ka miski, mille pärast tunda, et oled läbikukkunud,“ kinnitab ta kõikidele vanematele, et on arusaadav, kui teemaga kaasneb palju ebamugavust.