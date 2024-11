Milline näeb välja päev mänguväljakul? „Turnivat last jälgival isal käivad silme eest vist läbi nii see kui eelnev elu“

Veel enne mängualadeni jõudmist jõuavad mu kõrvu kilked, mille allikaid on raske märkamata jätta. Linnufiguuridega ääristatud liumägede juures askeldab kümmekond helkurvestides last. Järelikult lasteaiarühm. Lapsed lasevad kordamööda liugu, kaks õpetajat istuvad paar sammu eemal pinkidel ja nende silmad käivad vilavalt muudkui ringiratast, et igal pisikesel inimesel silm peal hoida. Kes kipub „karjast“ kaugemale jooksma, selle kutsub nõudliku häälega õpetaja kohe tagasi. Kord on majas!