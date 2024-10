RIINU TRENNIBLOGI | Sumpasime sügisilmas läbi kraavide aluspükste ja jopede väel ehk loodust ei tohi alahinnata ega end ülehinnata

Teadsime mehega, et edasi-tagasi pole see teab mis pikk maa. Ilm on ilus, kõht täis ja võimegi niisama patseerida, kaks kätt taskus ja vile huulil. Võtsin veel viimase lonksu vett enne matka ja reipalt hakkasime astuma. Tõesti oli kena ja tore ja varsti jõudsime raba äärde, ronisime vaatetorni, paar poseeritud klõpsu moblaga ja kõik tundus imeline. Nii imeline, et hakkas kohe kahju, et nii ruttu see matkake meil otsa sai.