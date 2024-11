„Pidin lahutama ja laste hooldusõiguse endale nõudma. Mu skisofreeniadiagnoosiga eks polnud piisavalt stabiilne, et laste elus sõnaõigust omada“

Naine tunnistab, et saab alles tagantjärgi aru, et ei osanud kõiki märke õigel ajal tähele panna ja seoseid luua. „Esialgu muutus ta käitumine kummaliseks, kui ta oli alkoholi tarvitanud. Paningi kõik selle arvele, et joonud inimesed ju käituvadki teistmoodi. Oli väga kontrollivat käitumist, tühjast kohast tulnud armukadedust, tülide otsimist. See tundus klassikalise purjus inimese käitumisena,“ meenutab ta.