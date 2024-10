Eriti hirmsad halloween’i-sokid Sokisahtlist

Halloween’i-sokid on ideaalne valik peredele, kus lapsed armastavad kostüüme, kuid võib-olla pole igal aastal aega suuri kostüüme valmistada. Temaatilised sokid on ideaalne ja praktiline lahendus, eriti näiteks lasteaia halloween’i-peoks. Lapsed saavad valida sokid, kus on kujutatud kõrvitsaid, luukeresid või ämblikuvõrke, et tunda end mõnusas halloween’i- meeleolus.