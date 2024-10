TEE ISE! 12 viimase hetke halloweenikostüümi ideed kodustest vahenditest

Keera ja painuta paberit spiraalseks ning moodusta sellest teo koda. Selleks, et koda koos püsiks, kasuta liimi. Keera paberist ka tundlad ja liimi need peavõru külge. Selga panekuks kinnita koja külge ka nöör.

Võta ühekordne taldrik ja kas liimi või kinnita see nõela-niidi abil lapse riietuse külge. Ideaalis võiks see olla punase-valgega nagu laudlina. Seejärel võta sobivat tooni valge lõng ja liimi see pabertaldrikule. Sellest saavad spagetid. Valge lõngakuhja keskele liimi punast lõnga, see on spagetiroa kaste! Tee pruunist lõngast tutikesed ja liimi ka need roa külge. Ongi kõndiv taldrik valmis!