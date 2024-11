Kärbes su seinal

Seekordses numbris jagab oma elumuutvat kogemust 22. nädala sünnituselt pereema Külen. Ta tõi umbes poolekilostena ilmale kolm poissi – kolmikud, kes praeguseks on sirgunud igati asjalikeks ja terveteks kaheaastasteks mudilasteks. Kolmikute ilmaletulek on eriline iseenesestki, aga et ühe pere kolm last nii sügavast enneaegsusest nii vapralt välja tulevad, on lausa ime.