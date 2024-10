Kui kadripäev ja mardipäev on eestlastel justkui veres, siis halloween alles kinnitab vaikselt kanda. Iga päevaga on seotud aga just oma kombed-uskumused. Mis arvad, kas suudad nendel vahet teha? Siin kümme küsimust, et oma teadmised proovile panna!