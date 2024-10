Kõhuplastika emadele: operatsiooni tähtsus ja kogemuslugu

Patsiendi kogemuslugu: kõhuplastika Tartus Clinica kliinikus tippkirurg dr Triin Vasara juures – elu muutev operatsioon

„Pärast kahte sünnitust jäi mu kõht rippuma ja kaalu alla võttes läks kõht lisaks ka kortsu. Iga päev tundsin ennast halvasti, kui rullisin järjekordselt oma kõhtu pükste sisse. Mul oli piinlik, eriti suvel, ja tundsin rahulolematust oma kehaga. Mulle hakkas meeldima ka kellegi teise kommentaar ilugrupis, et esimest korda elus, pärast operatsiooni, saab kanda nabapluusi!“

Miks valisid Tartus asuva Clinica kliiniku?

„Valisin Clinica kliiniku, sest tundsin, et seal pakutav hooldus ja suhtumine on kõrgeimal tasemel. Ma käisin konsultatsioonil ka teistes plastikakirurgia kliinikutes, kuid need ei pakkunud minu meelest samasugust personaalset lähenemist.“

„Minu jaoks oli oluline saada põhjalik konsultatsioon ja et ma võin oma mehe kaasa võtta. Mees aitas mul varem kirja pandud küsimustel järge hoida ja kõik vastused kirja panna. See, et minu kaaslane oli teretulnud ja kaasatud kogu protsessi, oli mulle väga oluline. Erinevalt teistest kliinikutest, kus konsultatsioon kestis vaevalt seitse minutit, kulus dr Vasara konsultatsioonil üle tunni aja. Põhjalikus konsultatsioonis sain vastused kõikidele oma küsimustele ja tundsin, et dr Vasar tõesti süvenes minu probleemidesse, mitte ei kohelnud mind kui järjekordset tüütust. Dr Triin Vasar on ilugruppides tuntud ka oma ilusate ja diskreetsete õmbluste poolest ning see, kuidas mind vastu võeti, oli lihtsalt fantastiline.“

„Lisaks on patsientide liikumine kliinikus korraldatud nii privaatselt, et suure tõenäosusega ei kohta teisi patsiente üldse – patsiendid saadetakse ühest uksest sisse ja teisest välja. Kergelt võib tekkida tunne, et olen kliinikus ainuke patsient. Seevastu teises kliinikus istusin ooteruumis kolme võõra inimesega, mis oli väga ebamugav. Minu jaoks on diskreetsus oluline ja Clinica kliinik suudab seda suurepäraselt pakkuda.“

„Veel meeldis mulle, et olin pärast operatsiooni privaatpalatis. Pärast suurt operatsiooni poleks ma soovinud tuba jagada võõra inimesega. Mul oli oma ruum, kus sain rahulikult taastuda, ilma et keegi mind häirinud oleks. Teises kliinikus ei olnud isegi lisatasu eest võimalik erapalatit saada.“

Erakordne hoolitsus ja tähelepanu detailidele

„Clinica kliinikus oli ka operatsioonijärgne hooldus suurepärane. Kõik vajalikud puhastusvahendid ja plaastrid anti mulle kaasa, mis oli väga mugav ning kliendisõbralik. Mujal kliinikutes oleksin pidanud kõik lisatarvikud juurde ostma, mis tuli mulle suure üllatusena. Tundsin, et Clinica kliinikus on kõik läbi mõeldud ja eesmärk on pakkuda parimat hooldust igas etapis.“

„Clinica kliiniku hinnad võivad olla küll pisut kõrgemad, kuid usun, et selline professionaalsus ja emotsionaalne tugi on väärt igat senti. Kui soovid läbida kõhuplastika ja otsid kohta, kus sinusse tõesti süvenetakse ning kus pööratakse tähelepanu igale väiksemalegi detailile, ei ole nn peidetud hindu, soovitan mina Clinica kliinikut.“

Kõhuplastika operatsioon Clinica kliinikus ja operatsioonijärgne taastumine

„Operatsiooni käigus lõikas minu kõhult tippkirurg dr Vasar ära umbes 1,2 kilo liigset nahka ja rasvkude, mis oli minu kahe raseduse ning kaalukaotuse tagajärjel tekkinud.“

„Pärast kõhuplastika operatsiooni paranesid minu armid suurepäraselt ja taastumine läks üllatavalt kiiresti. Esimese nädala pidin küll veidi küürakil kõndima, aga juba mõne aja pärast sain taas sirgelt liikuda. Minu jaoks oli väga oluline liikuda kohe pärast operatsiooni, et ennetada vedeliku kogunemist kõhtu, kuid samas kuulata ka oma keha ja mitte liigselt pingutada. Bandaaži kandmine 2,5 kuud mängis samuti suurt rolli, kuna see toetas minu kõhtu ja aitas armidel korralikult paraneda.“

„Armide puhul soovitas dr Vasar kanda kuus kuud pruuni paberteipi, et armid muutuksid võimalikult vähe märgatavaks. Praegu, kolm kuud hiljem, on armid juba üsna kenad ja arvan, et ajaga muutuvad need veelgi väiksemaks.“