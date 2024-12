Sel aastal püüan ta kinni!

Eelmisel kahel aastal arvas Aleksander, et jõuluvana kinnipüüdmine on sama lihtne nagu üks pluss üks: mine elutuppa diivanile, pane silmad kinni ja oota. Vahepeal muidugi on vaja piiluda, sest ega sa, silmad kinni, ju midagi ei näe. Kui jõuluvana tuleb kuuse alla kinke poetama, plaanis Aleksander „Haa, käes!“ hüüda ja jõuluvana kinni krabada. Ema oli aga iga kord Aleksandrit magama ärgitanud: „Mine ikka oma voodisse, muidu oled sa terve jõululaupäeva väsinud.“ Nii oli ta kahjuks uinunud ja terve öö maha maganud.