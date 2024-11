Sokisahtlist leiad parimad kingid isadepäevaks

Sokid – sest talv hakkab varbaid näpistama!

Kui otsid kingitust mehele, kellel on kõik justkui olemas, on sokid alati hea mõte! Ja mitte lihtsalt tavalised sokid, vaid need, mis panevad isa ka naeratama. Talve tulekuga on eriti mõnus kinkida sokke kirjadega „Parim isa“ ja „Parim vanaisa“, mis lisavad uhkust nende rollile peres. Kui isa või vanaisa on hoopis pullivennad, vali neile aga sõnumiga täpisokid, mis toovad kindlasti muige näole. Sinna juurde sobib hästi ka näiteks kinkekarp, lips või šokolaad, ja sul ongi äge kingitus isadepäevaks olemas!

Alpakavillased sokid ja sall – parim kaitse talvekülma vastu!

Kas teadsid, et alpakavill on lausa seitse korda soojem kui lambavill? See teeb alpakavillast valmistatud salli või sokid ideaalseks kingiks, kui soovid, et isa või vanaisa tunneks end külmal talvepäeval eriti mõnusalt. Kujuta ette – isa või vanaisa õues toimetamas, kael ja jalad mõnusasti soojas. Ja kindlasti räägivad nad uhkusega oma uutest peenetest aksessuaaridest. Sest kui varbad on soojas, on ka süda rahul!

7 sokipaariga kinkekarp – et isadepäeva rõõm kestaks terve nädala!

Kes ütleb, et isadepäeva peab tähistama vaid ühe päeva aastas? Kingi oma isale 7 sokipaariga üllatuskarp, mis muudab iga päeva natuke erilisemaks – uus sokipaar ootab igal hommikul! Kui su isa on aga elegantsuse austaja ja kannab sageli ülikonda, annavad stiilsed ülikonnasokid talle garderoobis just selle vajaliku elegantse lisa. Leia talle ülikonnasokkide seitsme päeva üllatuspakk SIIT.

Sokkide advendikalender – jõulurõõmu täiskasvanutele!

Advendikalender ei pea olema vaid laste pärusmaa. Ka täiskasvanud saavad nautida jõuluootust väikeste üllatuste kaudu! Kingi oma isale või vanaisale sokirohke advendikalender, kust nad leiavad detsembrikuu igal hommikul uue sokipaari. See on praktiline ja lõbus kingitus, mis sobib ideaalselt jahedasse talve ja jõuluaja ootusesse.