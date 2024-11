Elu, kus laste isa osaleda ei soovi. „Pojad küsisid nukralt, miks nende issi ei tule lasteaeda isadepäeva kontserdile“

Jaana ja poiste isa Siim läksid lahku kolm aastat tagasi, kuna nende vaated elule lahknesid kardinaalselt. Siim loobus lõpuks ka päevapealt kontaktist oma poegadega ega ole soovinud nende elus osaleda. „See on murdnud poiste südame.“

Esimesel lahus oldud aastal palus Jaana Siimu, et ta osaleks lasteaia isadepäeva kontserdil või teeks isadepäeval poistega midagi koos. Mees keeldus. Naine ei teadnud, mida teha – kas mõelda ise lastele mingi vabandus välja, miks isa ei saa tulla, või rääkida, nagu asi on. Jaana otsustas öelda, et isa peab kahjuks tööreisil olema välismaal ja jättis päeval, mil toimus lasteaias isadepäeva kontsert, pojad lihtsalt koju ja nad ei tähistanud ka isadepäeva mingil muul moel. Lapsed olid silmanähtavalt kurvad.