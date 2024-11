RIINU TRENNIBLOGI | Sügisesed rõõmud ehk tere haigused ja köhimine, mis võtab rohkem läbi kui trenn

Siis olid kohal ka köhahood ja oi, kuidas need inimest väsitavad! Köhid ja köhid ja pärast oled nii läbi, nagu oleks põldu kündnud. Ilma hobuseta. Kui nüüd keegi mõtleb, et kas arstil sai käidud ja rohtu võetud, siis vastus on muidugi ei. Minuvanused mäletavad veel vanaemade ja ka tohtrite õpetussõnu, et joo hästi palju, puhka ja küll üle läheb. Või siis seda kuldset lauset, et kui ravid, kulub seitse päeva, kui ei ravi, siis nädal. Seda loodan minagi.

Juba ongi natuke parem, aga ainuke asi on see, et nõrk on olla ja tunnen iga keharakuga, et trenni minna poleks hea mõte. Nii et sellega on siis väike paus. Loodan, et treeningsaal saab ilma minuta kenasti hakkama! Teile kõigile tõbistele aga soovitan koju hankida ekstra pehmeid ühekordseid ninapabereid, sest see pehme lambakujundusega vetsupaber, mida me kõik salamahti nohuse ninaga kasutame, on ikkagi üsna tugev ja mu ninaalune on punane ja kare nagu iiri mehe lõug.