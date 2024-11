Halloweeni järelkaja: kell 11 õhtul võiksid pisikesed ja suured kollid olla voodis, mitte võõraste uste taga

Ka nemad naudivad kommi põske pistmist. Muidu nad ju ukselt-uksele ei käiks. Samas on nad niivõrd lähedal täiskasvanuks saamisele. Nad küll kostümeerivad end, aga tunnevad end võib-olla ikkagi kohmetult riietudes ükssarvikuks või jumal teab mis tegelaseks. Võib-olla on neil sõpru, kes peavad seda lapsikuks, ehk isegi nõmedaks. Aga seal nad siis on: mitte päris lapsed, mitte päris täiskasvanud. Ma loodan, et nad ei lase oma sisemisel lapsemeelsusel siiski kunagi kaduda. Eriti sügavalt sain ma sellest aru, kui tuttav täna jagas, et temagi lapsed käisid eile ringi jooksmas. Ühel uksel anti kommi aga ainult väiksemale. Suuremale öeldi: „sa ju nii suur juba!“. Aga kas ikka on? Ja kas see kommi jaganud täiskasvanu ise kunagi kommi ei söö? Kuidas saab sellise asja jaoks liiga suur olla. Laseme lastel olla lapsed. Ükskõik, mis vanuses nad ka poleks! Peaasi, et nad ukselt-uksele käies viisakad oleksid!