„Mu laps vajab psühhiaatrit, aga aegasid pole kuskilt võtta. Kes mu last aitaks?“ Vaimse tervise spetsialistide lõputu saba võtab vanematelt jaksu

Mihkli koolis psühholoogi polnud. Ema püüdis aidata pojal ise stressiga toime tulla, pöördus Rajaleidjasse, et küsida nõu, kuidas koolis hakkama saada. Seal soovitati last õppeaasta jooksul jälgida ja talle psühhiaatriaeg panna. Kui Maarja seda tegema hakkas, selgus, et spetsialisti juurde on pea võimatu pääseda