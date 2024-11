Ohoh! Ülipopulaarsed crocsid on osutunud lastele koolis ohtlikeks

Fortune.com vahendab, et kui vahetundidel ringi jooksvad lapsed tekitavad niigi ohtlikke olukordi, on see viimasel ajal eskaleerunud ja seda küllalt üllataval põhjusel ehk laste jalanõude tõttu! Tuleb välja, et crocse kandvate laste kukkumine ja komistamine on lausa nii sage, et Ameerika Ühendriikides on on juba üle 12. osariigis olevates koolides pandud popid jalavarjud nii-öelda musta nimekirja ja nende kandmine keelatud. Samuti tekitavad kukkumisi crocside külge lisatavad kaunistused, mida lapsed jäävad imetlema ning mis nende tähelepanu kõndides köidavad.