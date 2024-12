India – paik, mis kutsub mind aina tagasi. Seekord Goa

Kokku olime Indias perega terve eelmise veebruarikuu ja et mitte last sisemaa 30–40kraadises kuumuses üle „küpsetada“, otsustasime seekord mereäärse Goaga piirduda. Goa on India väikseim osariik, mis sai India osaks 1987. aastal, olles enne seda iseseisev haldusüksus ja varem võõrvõimu all. 1510–1961 oli see Portugali asumaa, mis ristiusukirikute rohkuse tõttu annab ka tunda. Värvidemäng ja rahvarohkus on seal aga justkui mujal Indias. Goa on pindalalt nagu Saaremaa ja Hiiumaa kokku, kuid elanike arv rühib üle 1,5 miljoni.