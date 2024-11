ARVAMUS | „Kui sind ei huvita mu käekäik raseduse ajal, ei huvita mind see, kui sa pärast sünnitust mu lapse elus osaleda soovid“

Sõprus ja perekondlikud suhted ei ole pelgalt sõnad ega ka üksnes minevikule tuginevad seosed. Need peaksid tähendama vastastikust hoolivust ja toetust, eriti olulistel hetkedel ja eluperioodidel. Rasedus on kindlasti üks nendest. Inimesed, kes ei küsi, kuidas emal või lapsel läheb, võivad näidata oma tegevusetusega, et suhe emaga on neile tähtsusetu.

Selleks, et lapsega tõeline side luua, on oluline luua side tema vanematega, eriti emaga. Ema on see, kes on lapsele kõige lähemal ja kes hoolitseb beebi heaolu eest alates hetkest, mil ta kõhus kasvama hakkab.

Nii füüsiliselt kui ka psühholoogiliselt võib rasedus olla äärmiselt väljakutsuv periood, mille jooksul lähedaste toetus ja hoolimine on eriti väärtuslikud. Kui keegi, kes peaks olema sõber või pereliige, ei võta vaevaks raseduse ajal sinu ja lapse heaolust otse huvi tunda, siis see võib näidata sügavamaid probleeme. Põhjuseid, miks selliste inimestega pärast oma rasedust pigem on mitte soovitatav sidet otsida või neid oma lapse ellu integreerida on mitmeid:

1. Emotsionaalne kättesaamatus – märk madalast empaatiavõimest

Paljud inimesed, kes ei oska või ei taha lähedaste jaoks raskel perioodil kohal olla, näitavad sageli vähest empaatiavõimet. Psühholoogiliselt on teada, et empaatiapuudus võib muutuda probleemiks eriti siis, kui elus kerkivad esile väljakutsed ja muudatused. Inimesed, kes ei pööra tähelepanu teise inimese vajadustele raskes olukorras, ei pruugi tulevikus olla usaldusväärsed toetajad. Selline emotsionaalne kättesaamatus võib viia selleni, et emad tunnevad end üksi isegi siis, kui neil on ümber inimesi.

2. Vähene usaldusväärsus kriitilistes olukordades

Kui keegi ei suuda olla olemas raseduse ajal – mis on üsna konkreetne ja piiratud periood – siis on ebatõenäoline, et see inimene on toeks ka muudes kriitilistes olukordades. Lähedane, kes pole valmis sind toetama raseduse ajal, ei pruugi olla usaldusväärne ka hiljem lapse kasvatamisel või muudes eluraskustes.