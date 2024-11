KRISTIINA BLOGI | Aeg-ajalt tundub, et just minu lapsed on suurimad tülitsejad. Rahustav on näha, et tegelikult kraaklevad ka teiste lapsed

Üks põhiline päästik, mis minus negatiivseid emotsioone valla päästab, on see, kui lapsed mind ei kuula. Tunnistan, et on ette tulnud olukordi, kus tunnen, et olen justkui nähtamatu – räägin ja räägin, nii et suu vahutab, aga minu jutust ei tehta väljagi.