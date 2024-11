„Vahel saab mul laste kasvatamisest mõõt täis!“ Emad jagavad avameelselt, kuidas selliseid hetki vältida

Kahe lapse ema Marianne teab hästi, kuidas ka kõige tublimad emad võivad vahel väsida ja plahvatada. „See tunne, mis on õhtuks, kui oled kahe väikese lapsega kodus lõksus olnud ja hommikul hakkab see sama väsitav tsükkel jälle otsast peale… ma tean, kui raske see on,“ ütleb ta. Tema peres kasvab kaks last: Tom (4) ja Sigrid (6). Nüüd, kui lapsed on juba veidi suuremad, tunneb ema, et saab näpistada endale aega, aga oli aastaid, kui ta tundis, et ei saagi enam mitte kunagi kuskile minna. Eriti, kui koroonaviirus möllas.