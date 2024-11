MINUST SAAB EMA | 7. osa: kuidas valmistuda ette sünnituseks?

Kõigepealt annavad eksperdid nõu miks ja kuidas üldse sünnituseks valmistuda. Räägime sünnitusplaanist ja selle olulisusest.

Ninel jagab ka enda sünnituskogemusi ja tõdeb, et plaanipäraselt ei läinud sealt miskit. Ka ämmaemand ja arst ütlevad, et kuigi sünnituseks ettevalmistumisel on kindlasti eelis, siis tuleks ka paindlikkusele ruumi jätta ja sünnitusplaanis ei tasu liigselt kinni olla.