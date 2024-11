Nõuanded lapsevanemale: kuidas olla toeks lapsele, kes vaevleb koolistressi käes

Eriti suure surve all on üheksandikud. Need noored, kes teavad, et peavad sel õppeaastal otsustama, mis saab neist edasi. Tahavad nad jääda samasse kooli, kooli vahetada, mis suunda valida, kas gümnaasium või kutsekool. Esimesest septembrist korrutatavad õpetajad ja võib-olla ka vanemad neile, et see on oluline aasta. Määravad pole mitte ainult hinded tunnistusel, vaid ka sisseastumiskatsed, mis neid ees ootavad. Aga mis siis, kui hinded on korras, ent katsetel veab närv alt ja tulemus on kehv? Või kui hinnete keskmise veavad alla ained, millel pole mingit seost suunaga, mida laps tahaks valida ja mida pea lihtsalt ei võta?