Hannes Hermaküla: kaheksandas klassis taipasin, et ainult paar sõpra kasvavad oma päris isaga

„Kui mõtlen tagasi lapsepõlvekonteksti, siis see ilmatuleku aeg oli kõige soojem ja mõnusam aeg. Ilus aeg eelkõige sest mul oli isa, oli ema ja oli vend,“ meenutab mees. Hannes Hermakülal on hästi meeles ainus tüli, mida ta kunagi ema-isa vahel nägi.

„Mäletan, kuidas isa otsustas meid lumehanges karastada. Ema polnud kodus. Trepi ees olid hanged ja isa ütles, et võtame ujumispükste väele ja hüppame. Tahtsin kangesti isa ja vennaga minna, aga isa ütles, et olen liiga väike. Mangusin ja sain. Siis tuli ema koju, tiris mind hangest välja ja sõimas isa. See on ainus tüli, mida ema-isa vahel mäletan. See oli esimene hetk, kui sain teadlikult aru, et midagi on pahasti, midagi ei läinud kõige paremini.“