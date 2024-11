Selgus majja! Millal võib haigeks jäänud laps uuesti lasteaeda minna?

Laps ei pruugi alati öelda, kui kehv on tema enesetunne tegelikult. Sellisel juhul tuleb jälgida lapse käitumist. „Kas ta sööb ja joob tavapärasest vähem, kas ta on tavapärasest loium, magab pikemalt või, vastupidi, on kergesti ärrituv ja nutune? Kui laps käitub täiesti tavapäraselt, siis ilmselt ei ole ka enesetunne väga kehv,“ ütleb arst.