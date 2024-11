KUULA | Vahetusaasta Tšiilis muutis Liisa Salomoni Eesti patrioodiks

Liisa lugu on mitmekülgselt YFUga seotud olnud – kõigepealt käis tema vend vahetusaastal ning samal ajal avas tema pere oma kodu uksed vahetusõpilasele Saksamaalt. Peale oma enda vahetusaastat Tšiilis, käis Liisa noorem õde samuti vahetusaastal. Need seosed on toonud Liisale palju elukestvaid sõprussuhteid teiste yfukatega ning samuti on see mänginud rolli tema praeguse ameti juures eesti keele ja kirjanduse õpetajana Avatud Koolis. Samuti kohtus Liisa oma abikaasaga tänu YFUle!