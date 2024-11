RIINU TRENNIBLOGI | Kui tervist pole, kukuvad kolinal ka muud rõõmud elus kokku

Oh, see oli esimesest minutist alates nii raske! Iga liigutus ajas südame puperdama, kõik luud-kondid tundusid kanged ja muidu tavapärane raskus ekstra raske. Lausa imelik, kui aeglane see taastumine on. Isegi pealtnäha „tavaline iga eestlaste sügishaigus“ ehk väike palavik-köha-nohu võtab pikaks ajaks jõu ja energia ära.

Kurtsin seda kohe ka Siimule ja sain targa vastuse,