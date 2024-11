Laste naljakad ütlused oma isade kohta. „Kui issi vanaks jääb, siis anname ta ära!“

Kui issi jõi ühel õhtul õlut, siis laps vaatas teda ja küsis siiralt: kas see on isside kõrrejook?

- Triin

Juukseid pole

Lasteaias isast rääkides ütles laps: minu issil on lihtsalt pea, tal pole juukseid!

- Kati

Anname issi ära

Arutlesime selle üle, et kena on oma vanad ja korralikud asjad anda teistele, mitte ära visata, taaskasutus jne. Laps ütles järsku: kui kiisud vanaks saavad, anname nad ära. Selgitasin pikalt ja laialt, mis vahe on pereliikmetel ja asjadel ja kiisud on pereliikmed, keda me ära ei anna. Laps sai aru. Varsti aga lisas: ja kui issi saab vanaks, siis anname ta ära!

- Merilyn

Riivitud juuksed

Lapsed joonistasid lasteaias issidest pildid ja õpetajad kirjutasid juurde lapse poolt öeldud kirjelduse. Minu laps kirjeldas oma isa nii: issil on riivitud juuksed ja ta teeb palju nalja!

- Liina

Kõva mees

Meie vahva tütar ütles issile, et tema kõht on kõva, sest ta on kõva mees!

- Anne-Mari

Kasvab laiusesse!



Minu viiene teatas lasteaias õpetajatele, et tema issi on nii vana juba, et tema enam pikkusesse ei kasva, ta kasvab ainult laiusesse.

- Kadi

Otsi korralik töö

Issi tuli pojaga lasteaiast koju ja terve tee nuias poiss jäätist. Eks põhjuseid, miks (iga kord) lasteaiast tulles jäätist ei saa, on palju ja neid ta ka lapsele tutvustas, kuid veel koduski mangumine jätkus. Viimases hädas ütles paps, et tal ei ole raha selle jaoks, seega jäätis jääb ära. Selle peale vastas laps läbi nutu: otsi endale korralik töö siis!

- Linda

Looduse häbiplekk

Peale multika „Jääaeg“ vaatamist teatas laps issile: issi, sa oled looduse häbiplekk! Ise ei saanud nende sõnade tähendusestki aru, talle jäi lihtsalt vaatamisel tekkinud emotsioon ja reaktsioon/naer meelde.

- Merili

Suss või...



Minu 1 a 8 k poja ütles issile lasteaiast tulles „issi tussu, issi tussu“. Meie siis mõtleme, et mis lause see on ja mida õpetajad küll lastele õpetavad. Hommikul võtab siis emme voodi juurest sussid ja tõmbab voodist püsti ja ütleb: emme tussu jalga! No ei oska ta sõna „suss“ öelda...

- Marilin

Sa ju magasid